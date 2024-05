Fedebeis anuncia lista de la U18 para el Campeonato Nacional U23

Fedebeis además del listado también reveló el cuerpo técnico al completo que estará en el Premundial U18 con la Selección de Panamá.

Listado oficial convocado por la Fedebeis

Lanzadores: Roberto Núñez (BT), Anthony Ortega (CH), Dereck Gómez (CC), Jocsan Martínez (Occ), Rogelio Jaén (HE), Enmanuel Herrera (HE), Alfredo Ried (CL), Olmedo Barría (PE), Ricardo Montilla (PE), Christian García (Colón), Ángel Delgado (HE), Milton Caballero (CH) y Joel González (PE).

Receptores: Mael Batista (BT), Víctor Seally (LS), Franklyn Hernández (PO), Juan Rujano (VE).

Cuadro Interior: Jael Escobar (BT), Abel Valdes (CH), Víctor Jiménez (CH), Ricardo Acosta (CC), Charis Carranza (CL), Julio Casas (HE), Jorge Pinilla (HE), Darian García (LS), Kevin De Los Reyes (PE), Joey Wood (PE), Alan McClean (PM), Michael Nieto (VE), César García (HE).

Jardineros: Jorge Beitía (PM), Juan Caballero (PO), Luis Rivera (PM), Kevin Pino (VE), Raúl Vallarino (CC).

Cuerpo Técnico: Carlos Maldonado (Mánager), Rodrigo Merón (asistente), Rodrigo Orozco (asistente), Herman Montero (Coach de lanzadores) y Augusto Vergara (asistente).

FUENTE: FEDEBEIS