Iván Herrera y sus emotivas palabras tras su baja del Clásico Mundial 2026

El pelotero panameño Iván Herrera hizo aparición en sus redes sociales tras confirmarse su baja con Panamá para el Clásico Mundial 2026 de Béisbol, que se disputará en el mes de marzo.

Herrera, de 25 años de edad se pronunció en sus redes sociales, con emotivas palabras, luego de conocer que no representará a su país, en el que para el es "uno de los momentos más tristes de su carrera".

Un emotivo Iván Herrera

"Panamá, este es definitivamente uno de los momentos más tristes de mi carrera. No poder representar a mi país y estar allí con todos ustedes duele más de lo que puedo explicar. Llevar Panamá sobre mi pecho siempre ha sido uno de los mayores honores de mi vida", mencionó el receptor de los Cardenales de San Luis, que no se recuperó totalmente luego de su cirugía en el codo.

"A todos los panameños, mis compañeros de equipo y mis amigos, quiero que sepan que realmente intenté todo lo posible para estar allí con ustedes en PR, traté hasta el final, pero a veces hay cosas fuera de mi control y esta es una de ellas", destacó.

"Aun que no estaré en Puerto Rico con ustedes, los apoyaré en cada paso del camino. Estaré animando a Panamá con orgullo, al igual que todos ustedes", finalizó el Grandes Ligas panameño.