MLB: Iván Herrera sonó cuadrangular vs Piratas en el Busch Stadium

El Grandes Ligas panameño Iván Herrera sigue caliente con el madero y este jueves conectó su sexto cuadrangular de la temporada 2026 en el duelo entre los Piratas de Pittsburgh y Cardenales de San Luis en la MLB .

El batazo del pelotero que jugó en pequeñas ligas con los Vaqueros de Panamá Oeste, llegó en la baja del tercer episodio ante un slider de 93.1 mph del lanzador Braxton Ashcraft, que en ese momento igualaba las acciones 1-1 en el Busch Stadium.

La pelota viajó 408 pies y tuvo una velocidad de salida de 108.7 mph.

Iván Herrera se calienta con el madero - MLB

Herrera de 25 años de edad ya registra dos vuelacercas en la serie ante los Piratas, luego de despachar uno el 19 de mayo en el primer encuentro conta los Piratas, que terminó dejando en el terreno al equipo visitante.