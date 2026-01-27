Johan Camargo tendrá un nuevo reto en México

Los Conspiradores de Querétaro de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) hicieron oficial la llegada del ex Grandes Ligas panameño Johan Camargo para la temporada 2026.

"El infield de ConspiradoresQro sube de nivel con Johan Camargo. 7 temporadas en MLB y Campeón Serie Mundial 2021", escribió la franquicia en sus redes sociales.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Camargo actualmente se prepara con los Federales de Chiriquí para jugar la Serie del Caribe 2026, que se llevará a cabo en Guadalajara - México del 1 al 7 de febrero.

La trayectoria de Johan Camargo en MLB

El capitalino de 32 años ha jugado en varias organizaciones de las Grandes Ligas, siendo ellas los Bravos de Atlanta, Phillies de Philadelphia y Gigantes de San Francisco.

De por vida en Las Mayores, Camargo bateó para .254 con 161 carreras empujadas, 149 anotadas y 37 cuadrangulares. 4 triples, 71 dobles, 100 bases por bolas y 284 ponches.