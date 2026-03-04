Clásico Mundial 2026: Partidos para hoy miércoles 4 de marzo en Spring Training

CLÁSICO MUNDIAL Clásico Mundial de Béisbol -  4 de marzo de 2026 - 07:35

Las novenas que participarán en el Clásico Mundial 2026 tendrán hoy duelos de preparación ante equipos de las Grandes Ligas (MLB).

FOTO / FEDEBEIS

La novena de Panamá cayó 11-1 ante los Yankees de New York en el primero de los dos partidos de preparación previo al estreno este viernes en el Clásico Mundial.

Para este encuentro el manager José Mayorga envía al montículo del diestro Jaime Barría.

Partidos de preparación de las novenas del Clásico Mundial 2026

  • China Taipei vs Australia
  • Canadá vs Phillies
  • Colombia vs Bravos
  • Países Bajos vs Rays
  • Nicaragua vs Cardinals
  • Panamá vs Tigers
  • Puerto Rico vs Twins
  • Israel vs Mets
  • Tigers vs República Dominicana
  • Brasil vs Rangers
  • Cuba vs Reds
  • México vs Dodgers
  • Gran Bretaña vs Padres
  • Italia vs Angels
  • Estados Unidos vs Rockies
  • Venezuela vs Nationals
