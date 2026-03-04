Clásico Mundial 2026: Partido para hoy miércoles 4 de marzo

Clásico Mundial 2026: Partidos para hoy miércoles 4 de marzo FOTO: MLB

El Clásico Mundial 2026 finalmente está aquí y el primer encuentro podría tener un gran impacto en cómo se defina el Grupo C. Australia terminó en el segundo lugar en el grupo de Tokio en el 2023, mientras que China Taipéi, que sorprendió a Japón para ganar el Premier12 del 2024 en el Tokyo Dome, fue relegada a una ronda clasificatoria.

Aunque la primera selección global del Draft amateur de MLB en el 2024, Travis Bazzana, hizo su debut con la selección mayor de Australia en el Premier12 del 2024, este será su estreno en el Clásico Mundial de Béisbol, algo con lo que había soñado.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse