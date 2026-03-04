Newcastle pone fin al invicto del Manchester United

El Newcastle United puso fin al invicto del Manchester United en 2026 (2-1) con un triunfo de enorme mérito, ya que las ‘Urracas’ resistieron con diez futbolistas desde el minuto 41, cuando Jacob Ramsey vio la segunda tarjeta amarilla por simular un penalti, en una acción que condicionó el resto del encuentro.

Un golazo de William Osula en el minuto 90, apenas cinco minutos después de saltar al terreno de juego, decidió el choque para el rival del Barcelona en los octavos de final de la Liga de Campeones.

El tanto acabó con la racha de los 'Diablos Rojos', que acumulaba nueve partidos sin perder —seis victorias y tres empates—, y supuso además la primera derrota de Michael Carrick al frente del conjunto de Old Trafford.

El partido arrancó con ritmo, y cuando apenas se habían cumplido cuatro minutos, Kieran Trippier puso un centro envenenado que ni Leny Yoro ni Senne Lammens acertaron a despejar y el balón terminó estrellándose en el palo.

Newcastle le quitó el invicto al United

La respuesta de los visitantes no tardo en llegar, por medio de una mala salida del Newcastle que permitió a Benjamin Šeško robar el balón y ceder para Bruno Fernandes, pero fue Matheus Cunha quien acabó la acción con un disparo muy desviado.

Poco después, Anthony Elanga probó suerte tras un rechace sin encontrar portería, y en la jugada siguiente, un error de Casemiro permitió a Joelinton recuperar el balón y asistir a Harvey Barnes, cuyo remate también se marchó fuera.

Tras ese inicio eléctrico, el choque entró en una fase más trabada y sin ocasiones claras durante casi veinte minutos, hasta que en el 34 Joelinton volvió a intentarlo con un disparo que se perdió muy lejos.

Poco después Kobbie Mainoo y Cunha obligaron a intervenir a Aaron Ramsdale, que no era titular en Premier League desde la jornada 18.

Antes del descanso, el partido se volvió loco y Ramsey vio la segunda tarjeta amarilla por simular una caída en el área, dejando a los locales en inferioridad.

Cuando el panorama parecía favorable al Manchester United, llegó la acción que volvió a equilibrar el choque tras un penalti cometido por Bruno Fernandes sobre Anthony Gordon, que el propio Gordon transformó con un disparo por el centro.