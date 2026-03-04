Copa del Rey: Real Sociedad enfrentará al Atlético de Madrid en la final FOTO: EFE / Javier Etxezarreta.

La Real Sociedad se ha impuesto en el derbi vasco al Athletic Club en Anoeta por 1-0 en el partido de vuelta de la semifinal (2-0 en el global) gracias a un tanto de Mikel Oyarzabal de penalti y será el rival del Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey.

La Real Sociedad venció 1-0 al Athletic Club en la semifinal de vuelta de la Copa del Rey.



Mikel Oyarzabal anotó de penal el gol que sentenció la llave con un global de 2-0. #FutbolRPC @RealSociedad pic.twitter.com/Tdd0BtHlwY — Deportes RPC (@deportes_rpc) March 4, 2026 La primera parte tuvo poco de atractivo entre dos equipos que mostraron un lógico nerviosismo. La primera acción de peligro del partido fue para el Athletic mediante un cabezazo demasiado cruzado de Berenguer en el primer minuto, y la Real respondió en un par de ocasiones mediante disparos sin premio de Soler.

