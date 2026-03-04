Michael Amir Murillo: ¿Cuándo vuelve a jugar el Besiktas?

El Besiktas viene de golear en la Copa de Turquía al Rizespor para seguir sumando resultados positivos desde la llegada del panameño Michael Amir Murillo .

Murillo anotó ante el Goztepe su primer tanto en la liga y luego sumó su segundo tanto en la Copa, para abrir el marcador ante el Rizespor.

Desde la llegada del lateral panameño el Besiktas suma cuatro triunfos y un empate, justo en el estreno de Amir.

Ahora se medirán al líder del campeonato con diferencia de ocho puntos.

Próximo partido del Besiktas

El próximo partido del Besiktas será ante Galatasaray este sábado 7 de marzo a las 12:00 P.M. El equipo de Amir es cuarto con 46 puntos, mientras que el Galatasaray es líder con 58 unidades.