Cuba vs Panamá: Fecha, hora y dónde ver primer partido del Clásico Mundial 2026

La selección de Béisbol de Panamá cumplió con sus dos partidos de exhibición ante los Yankees de Nueva York y Tigres de Detroit antes de viajar a Puerto Rico para afrontar el Clásico Mundial 2026, donde debutarán ante Cuba.
El mánager José Mayorga confirmó que el lanzador izquierdo Logan Allen de los Guardianes de Cleveland, será el encargado de subir al montículo frente a los cubanos.
CUBA VS PANAMÁ: FECHA, HORA Y DÓNDE VER JORNADA 1 DEL CLÁSICO MUNDIAL 2026
- Fecha: Viernes, 6 de marzo de 2026
- Hora: 11:00 a.m.
- Lugar: Hiram Bithorn Stadium
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión