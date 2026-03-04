Cuba vs Panamá: Fecha, hora y dónde ver primer partido del Clásico Mundial 2026 FOTO: FEDEBEIS

La selección de Béisbol de Panamá cumplió con sus dos partidos de exhibición ante los Yankees de Nueva York y Tigres de Detroit antes de viajar a Puerto Rico para afrontar el Clásico Mundial 2026, donde debutarán ante Cuba.

Los panameños cayeron por pizarra de 1-11 ante los Yankees en el George M. Steinbrenner Field y en el segundo choque perdieron 1-2 frente a Detroit en el Publix Field at Joker Marchant Stadium.

