Cuba vs Panamá: Fecha, hora y dónde ver primer partido del Clásico Mundial 2026

La novena de Panamá bajo el mando de José Mayorga, se enfrentará a Cuba en la primera jornada del Clásico Mundial 2026.

Cuba vs Panamá: Fecha

FOTO: FEDEBEIS

La selección de Béisbol de Panamá cumplió con sus dos partidos de exhibición ante los Yankees de Nueva York y Tigres de Detroit antes de viajar a Puerto Rico para afrontar el Clásico Mundial 2026, donde debutarán ante Cuba.

Los panameños cayeron por pizarra de 1-11 ante los Yankees en el George M. Steinbrenner Field y en el segundo choque perdieron 1-2 frente a Detroit en el Publix Field at Joker Marchant Stadium.

El mánager José Mayorga confirmó que el lanzador izquierdo Logan Allen de los Guardianes de Cleveland, será el encargado de subir al montículo frente a los cubanos.

  • Fecha: Viernes, 6 de marzo de 2026
  • Hora: 11:00 a.m.
  • Lugar: Hiram Bithorn Stadium
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión
