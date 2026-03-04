Clásico Mundial 2026: Panamá luchó hasta el final ante los Tigres de Detroit FOTO: FEDEBEIS

La Selección de Béisbol de Panamá cayó en un cerrado partido 1-2 ante los Tigres de Detroit , en el último encuentro de preparación previo al Clásico Mundial 2026 .

Johan Camargo fue el mejor bateador de la tropa panameña, conectando de 2-2 con 1 doble y 1 carrera empujada, mientras que Allen Córdoba también aportó pegando 3 imparables en 4 turnos.

Kerry Carpenter bateó jonrón ante los pitcheos del zurdo Kenny Hernández en la baja del tercer episodio, para poner la segunda carrera en el marcador por Detroit.

Jaime Barría, Abdiel Mendoza, Kenny Hernández, Paolo Espino, James González y Miguel Gómez, fueron los lanzadores que tuvieron acción por Panamá.

Mendoza cargó con la derrota, tirando 1.0 episodio de 2 hits, 1 carrera (1 limpia), 1 base por bolas y 1 ponche. Por su parte, el derecho Jack Flaherty lanzó 3.0 entradas de 2 imparables y 3 ponches para acreditarse el triunfo.

Según información de la FEDEBEIS, el equipo viaja esta tarde a San Juan, Puerto Rico a eso de las 6:00 p.m. y llegan a eso de las 9:00 p.m., y mañana entrenan en el estadio Hiram Bithorn de San Juan a eso de las 12:30 medio día.

El debut de Panamá en el Clásico Mundial 2026

Los dirigidos por José Mayorga debutarán el viernes 6 de marzo ante Cuba en el Estadio Hiram Bithorn (11:00 am).

El izquierdo Logan Allen será el encargado de subir al montículo por la tropa canalera.