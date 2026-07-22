Inter Miami anunció el fichaje del brasileño Casemiro

El Inter Miami CF anunció el fichaje del mediocampista internacional brasileño Casemiro . El cinco veces campeón de la UEFA Champions League se incorpora al Club como agente libre y permanecerá bajo contrato hasta la conclusión de la Sprint Season 2027 de la Major League Soccer ( MLS ), con una opción hasta junio de 2029. El mediocampista se suma al Club mientras se encuentra a la espera de recibir su visa P-1.

“Lo que más me motiva, y creo que esto es algo que compartimos todos los jugadores, es ganar y seguir creciendo. El proyecto que el Club me presentó, junto con el esfuerzo que todos hicieron para que yo estuviera aquí, significa muchísimo para mí”, afirmó Casemiro.

Palmarés de Casemiro

Considerado uno de los mediocampistas más destacados de su generación, Casemiro llega al sur de la Florida tras una distinguida trayectoria al más alto nivel del fútbol mundial. El brasileño disputó las últimas tres temporadas con el Manchester United de la Premier League inglesa, ampliando un impresionante palmarés que incluye cinco títulos de UEFA Champions League, además de numerosos trofeos nacionales e internacionales.

Antes de su etapa en Inglaterra, Casemiro vivió un histórico ciclo de ocho temporadas con el Real Madrid CF, donde se consolidó como uno de los mejores mediocampistas defensivos del fútbol mundial. Durante su paso por el conjunto merengue conquistó cinco títulos de UEFA Champions League, tres Supercopas de la UEFA, tres Copas Mundiales de Clubes de la FIFA, tres campeonatos de LaLiga, una Copa del Rey y tres Supercopas de España. Su éxito en la máxima competición de clubes de Europa lo sitúa entre los futbolistas más laureados en la historia de la UEFA Champions League.

A lo largo de ocho temporadas con el Real Madrid, Casemiro disputó 336 partidos, registró 31 goles y 29 asistencias, y contribuyó a la conquista de 18 títulos.

FUENTE: INTER MIAMI