Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Partidos para hoy en la jornada 3 del béisbol

Las emociones del béisbol en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 no se detienen y este miércoles 22 de abril se jugarán tres partidos de alto nivel en la ronda de apertura.
Las dos victorias de la tropa panameña han sido por pizarra de 13-2 sobre Perú y 7-0 contra Argentina.
Partidos para hoy en el béisbol de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026
- Curazao vs Perú - Estadio Juan Demóstenes Arosemena (8:00 am)
- Argentina vs Brasil - Estadio Juan Demóstenes Arosemena (11:00 am)
- Panamá vs Colombia - Estadio Juan Demóstenes Arosemena (2:00 pm) en vivo por la señal de RPC Televisión