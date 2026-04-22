Juegos Suramericanos de la Juventud Béisbol -  22 de abril de 2026 - 07:52

Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Partidos para hoy en la jornada 3 del béisbol

Repasa cuáles son los partidos para hoy miércoles 22 de abril en la jornada 3 del béisbol en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026.

Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Partidos para hoy en la jornada 3 del béisbol

Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Partidos para hoy en la jornada 3 del béisbol

FOTO: COP JSJ

La selección de béisbol de Panamá con marca de 2-0, chocará contra Colombia en un duelo de invictos, donde el ganador daría un paso importante para llegar a la final y pelear por la medalla de oro.

Las dos victorias de la tropa panameña han sido por pizarra de 13-2 sobre Perú y 7-0 contra Argentina.

Partidos para hoy en el béisbol de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

  • Curazao vs Perú - Estadio Juan Demóstenes Arosemena (8:00 am)
  • Argentina vs Brasil - Estadio Juan Demóstenes Arosemena (11:00 am)
  • Panamá vs Colombia - Estadio Juan Demóstenes Arosemena (2:00 pm) en vivo por la señal de RPC Televisión

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