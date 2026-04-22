Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: Partidos para hoy en la jornada 3 del béisbol FOTO: COP JSJ

Las emociones del béisbol en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 no se detienen y este miércoles 22 de abril se jugarán tres partidos de alto nivel en la ronda de apertura.

La selección de béisbol de Panamá con marca de 2-0, chocará contra Colombia en un duelo de invictos, donde el ganador daría un paso importante para llegar a la final y pelear por la medalla de oro.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse