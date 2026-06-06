Panamá Femenina: "Habíamos merecido el empate", Toña Is

"Habíamos merecido el empate, ha sido un gran partido nuestro, nos han hecho el gol de una falta para mí inexistente, estábamos viendo en el video y creo que no existe la falta, no estamos contentos con el arbitraje tampoco, no entendemos ciertas cosas que pasan, pero bueno, hay que seguir trabajando, el camino es este, estas selecciones nos ponen a prueba, no hay que olvidar que es una selección que lleva dos mundiales seguidos, este si va es el tercero, ranking FIFA número 41, nos saca muchos puestos en el ranking, han hecho un trabajo excepcional hoy y estoy muy orgullosa del trabajo que han hecho", expresó Toña Is sobre el partido ante Jamaica.