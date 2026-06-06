NBA: Un autocrítico Victor Wembanyama tras caer en el Juego 2 de las Finales

El francés Victor Wembanyama fue autocrítico este viernes al repasar su fallo en el tramo final del segundo partido de las Finales NBA , perdido 104-105 contra unos New York Knicks que mandan 2-0 en la serie, y aseguró que regaló la jugada ante Jalen Brunson y estropeó el encuentro.

"Necesito tener más calma, más control sobre el juego. No voy a repasar todas las posesiones, pero esa es la imagen general", admitió Wembanyama en la rueda de prensa posterior al partido del Frost Bank Center de San Antonio.

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Los New York Knicks sellaron una trascendental victoria en el Frost Bank Center de San Antonio y, en un final apretado en el que el francés Victor Wembanyama estropeó su gran segunda mitad, triunfaron por 105-104 para tomar ventaja 2-0 en las Finales de la NBA y colocarse a dos triunfos del anillo.

"Muchas emociones de todo tipo. Bueno, no de todo tipo, solo del tipo negativo. Regalé esa jugada. La arruiné. No jugamos bien como equipo. Necesitábamos ganar ese partido. Ese partido era nuestro", dijo el francés.

"Pero a estas alturas, ya está hecho. ¿Lo voy a lamentar? Sí, por supuesto. ¿Voy a usar eso para motivarme a mí y motivarnos a todos de cara al próximo partido? Sin duda", insistió.

Los Spurs, en sus primeras Finales en catorce años, están al borde del abismo, con los dos próximos partidos de la serie fijados el lunes y miércoles de la próxima semana en el Madison Square Garden.

"Creo que tenemos que ponernos en mejores condiciones. Nosotros mismos nos estamos metiendo en un agujero. Ese ha sido el tema hasta ahora", opinó Wembanyama.

FUENTE: EFE