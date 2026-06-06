Panamá Femenina: Toña Is advierte de la dificultad de tener a Marta Cox para eliminatorias

Toña Is lamentó la lesión que sufre Marta Cox, quien podría estar descartada para los partidos de Eliminatoria de Panamá Femenina ante Canadá en noviembre.
Jugadora invitada desde Suiza
"Noémie Potier es una jugadora que veníamos siguiendo como muchas otras no, sabíamos que tenía nacionalidad panameña, su madre es panameña, tiene cédula panameña desde ha nacido, la hemos invitado a estar a estar aquí con nosotros, la verdad es un pedazo de futbolista, ojalá la podamos tener pronto y sumar a otra jugadora buena a la selección".