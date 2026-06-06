MAREA ROJA Marea Roja -  6 de junio de 2026 - 10:19

Panamá Femenina: Toña Is advierte de la dificultad de tener a Marta Cox para eliminatorias

Toña Is lamentó la lesión que sufre Marta Cox, quien podría estar descartada para los partidos de Eliminatoria de Panamá Femenina ante Canadá en noviembre.

Panamá Femenina: Toña Is advierte de la dificultad de tener a Marta Cox para eliminatorias

Panamá Femenina: Toña Is advierte de la dificultad de tener a Marta Cox para eliminatorias

Toña Is lamentó la lesión que sufre Marta Cox, quien podría estar descartada para los partidos de Eliminatoria de Panamá Femenina ante Canadá en noviembre.

"Es difícil que Marta vaya a llegar a las eliminatorias, es una baja muy sensible para nosotros, también estamos a la espera cómo se va recuperando "Palito" y bueno ver muchas opciones, estamos llamando a muchas jugadoras para verlas, jugadoras de la liga de Panamá, aquí tiene cabida cualquier jugadora, siempre y cuando veamos que nos pueda servir para la Selección", expresó la DT.

Jugadora invitada desde Suiza

"Noémie Potier es una jugadora que veníamos siguiendo como muchas otras no, sabíamos que tenía nacionalidad panameña, su madre es panameña, tiene cédula panameña desde ha nacido, la hemos invitado a estar a estar aquí con nosotros, la verdad es un pedazo de futbolista, ojalá la podamos tener pronto y sumar a otra jugadora buena a la selección".

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