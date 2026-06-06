La selección de Panamá y una oportunidad de mostrar sus cualidades previo a la Copa del Mundo

La Selección de Panamá disputará su último partido de preparación antes de la Copa Mundial 2026 de la FIFA cuando este sábado se mida a su similar de Bosnia y Herzegovina, en un encuentro a disputarse en el Energizer Park, en St Louis, Missouri.

El compromiso ante la escuadra europea se jugará a las 2:00 p.m. hora de Panamá y representa la última oportunidad para el equipo nacional de afinar detalles antes de emprender viaje hacia Canadá, donde quedará concentrado para disputar el Mundial.

Amistoso previo al Mundial 2026 para la selección de Panamá

Para los dirigidos por el DT Thomas Christiansen, el encuentro de hoy representa una valiosa oportunidad para ganar confianza antes del inicio de la competición.

Será el tercer partido de preparación para el elenco nacional en su programación mundialista, luego de caer de visita el pasado domingo ante Brasil por 2-6 y derrotar en casa en la despedida el pasado miércoles 3 de junio a República Dominicana por 4-2.

La misión para Panamá es clara: ofrecer una actuación sólida, conseguir un resultado positivo y trasladar esas buenas sensaciones a Canadá, donde comenzará la cuenta final hacia un nuevo capítulo en la historia del fútbol panameño en una Copa Mundial de la FIFA.

FUENTE: FEPAFUT