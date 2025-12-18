La Liga de Béisbol Profesional Femenina estrenará en el 2026

Por primera vez desde 1954, una Liga de Béisbol Profesional Femenina (WPBL, por sus siglas en inglés) estará en desarrollo en el 2026. Es la primera liga profesional para mujeres desde que la All-American Girls Professional Baseball League inmortalizada en la película “A League of Their Own” (Un equipo muy especial) se disolvió hace 52 años.

La liga emergente cofundada por Justine Siegal , la primera mujer en ser coach de un equipo de MLB con los Atléticos de Oakland en el 2015, anunció planes para inaugurar una liga de cuatro equipos que jugará una temporada regular, playoffs y un Juego de Estrellas. Los cuatro clubes son Nueva York, Boston, Los Ángeles y San Francisco.

La liga agregó que las cuatro ciudades fueron seleccionadas debido al tamaño de su mercado y la gran presencia de aficionados. "Cada una de estas ciudades son plazas deportivas históricas", dijo Siegal en un comunicado, "y no vemos la hora para conectar con los fans que viven allí y con los fans del béisbol en todo el país".

La WPBL dijo que quería una sede neutral en el centro del país. Los juegos se disputarán en el Robin Roberts Stadium (capacidad para 5,200 personas) en Springfield, Illinois.

La liga está programada para comenzar a jugar tras la conclusión de la Copa Mundial de Béisbol Femenino en la cercana Rockford, Illinois, que se llevará a cabo del 22 al 26 de julio.

Una temporada de cuatro semanas y 30 juegos se desarrollará desde el 1ro de agosto hasta mediados de septiembre, seguida de dos semanas de playoffs. Los juegos (7 innings) se disputarán de jueves a domingo. Cada equipo jugará dos veces por semana. Los rosters serán de 15 jugadoras. Se utilizarán bates de aluminio.

El Draft de la Liga de Béisbol Profesional Femenina

Más de 600 jugadoras de 10 países diferentes asistieron a las pruebas abiertas en agosto en el Nationals Park, casa de los Nacionales de Washington. Las mejores 120 jugadoras de las pruebas de verano de la WPBL avanzaron al draft de la liga el 20 de noviembre.

Cinco países, Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea del Sur y la República Dominicana estuvieron representados en las primeras nueve selecciones. Jugadoras de México, Curazao, Australia, Francia e Inglaterra también fueron seleccionadas eventualmente en el draft de 120 jugadoras, con edades que oscilaron entre los 18 y 37 años. Los equipos reclutaron a 30 jugadoras.

San Francisco tuvo la primera selección global y eligió a Kelsie Whitmore, exjugadora de la selección de EE.UU. y actual lanzadora y jardinera de los Savannah Bananas. La lanzadora japonesa Ayami Sato fue la selección de primera ronda para Los Ángeles, que eligió segundo.

La lanzadora y jardinera Mo'ne Davis fue la selección de tercera ronda de Los Ángeles. Davis, de 24 años y originaria de Filadelfia, compitió en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas del 2014 a los 13 años y se convirtió en la primera niña en ganar un juego y lanzar una blanqueada. Más tarde jugó sóftbol en la Universidad de Hampton y luego continuó con estudios de posgrado en la Universidad de Columbia.

Datos curiosos

Las jugadoras recibirán un pago por juego a una tasa determinada por su orden de selección en el draft... Las jugadoras recibirán una parte de la participación en los ingresos por los patrocinios de la liga... Se proporcionará alojamiento para todas las jugadoras.

FUENTE: MLB