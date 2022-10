Mánager de Panamá espera jugar buen béisbol ante Brasil en las Eliminatorias Clásico Mundial 2023

Ariel Jurado será en lanzador abridor por los canaleros, "Jurado viene de una lesión, pero ha lanzado en los Estados Unidos, está preparado para el partido mañana", finalizó.

"El nivel es medio medio, en mi estimación hay tres equipos buenos y eso nos da oportunidad de meternos mañana al Clásico Mundial 2023", destacó sobre el potencial que hay en el torneo que se juega en el Rod Carew.

Ortiz no tiene claro su alineación, el único seguro es Jurado como lanzador abridor: "Yo no he pensado en eso porque te digo la verdad, yo me siento mañana que posibilidad hay, donde yo crea que yo pueda sacar una ventaja es lo que haré, así que no te puedo decir el Line up".

"Este equipo va a estar en el clásico porque es bueno, faltan unas unidades que me vieran gustado tener, pero así son las cosas y tenemos suficiente para poder ganar", finalizó Ortiz.

Panamá se medirá a Brasil este martes a las 7:00 pm en el Rod Carew, donde se espera un lleno total.