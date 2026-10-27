Mariano Rivera donará 200,000 dólares a víctimas por terremoto en Panamá

"El 9 de octubre, un terremoto de magnitud 7.6-7.7 sacudió Panamá. 1.952 casas perdidas, 26.018 personas directamente afectadas, 3.827 personas en 55 refugios. Detrás de cada número hay una familia empezando de nuevo. Mariano está donando 200,000 $ para lanzar el esfuerzo de ayuda, y él está pidiendo que te unas a él. Ayuda a las familias a recuperarse. Ayuda a las comunidades a reconstruir", dice en una publicación de la Fundación Mariano Rivera.