BÉISBOL Béisbol -  27 de octubre de 2026 - 08:06

Mariano Rivera donará 200,000 dólares a víctimas por terremoto en Panamá

Con "Panama Strong", Mariano Rivera buscará recaudar fondos para las víctimas del terremoto que sacudió Panamá el pasado 9 de octubre.

Mariano Rivera 

Mariano Rivera 

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Con "Panama Strong", Mariano Rivera buscará recaudar fondos para las víctimas del terremoto que sacudió Panamá el pasado 9 de octubre.

"El 9 de octubre, un terremoto de magnitud 7.6-7.7 sacudió Panamá. 1.952 casas perdidas, 26.018 personas directamente afectadas, 3.827 personas en 55 refugios. Detrás de cada número hay una familia empezando de nuevo. Mariano está donando 200,000 $ para lanzar el esfuerzo de ayuda, y él está pidiendo que te unas a él. Ayuda a las familias a recuperarse. Ayuda a las comunidades a reconstruir", dice en una publicación de la Fundación Mariano Rivera.

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