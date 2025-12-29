Miguel Ordóñez confirmó que el estadio Mariano Bula se usará en el Béisbol Mayor

El Director General de Pandeportes Miguel Ordóñez dio entrevistas a los medios de comunicación donde confirmó que el estadio Mariano Bula será utilizado en el torneo de Béisbol Mayor en la inauguración.

"Para la inauguración del Béisbol Mayor tendremos la inauguración en el gran estadio Roberto Mariano Bula de Colón, será un evento por todo lo alto", comentó Ordóñez.

Miguel Ordóñez habló del Rico Cedeño

Además, otra gran noticia para el Béisbol fue cuando reveló que en enero retomarán los trabajos del estadio Rico Cedeño.

"También queremos darle la noticia que hemos resuelto la parte legal con aseguradora y contratista nuevo y podremos iniciar los trabajos a finales de enero, esto terminaría entre agosto y septiembre y lo tendríamos listo para el 2027".