MLB: Shohei Ohtani se robó el Home en otra histórica hazaña para los Angels

Aparentemente no hay nada que la súper estrella de los Angelinos de la MLB Shohei Ohtani no pueda hacer en un campo de béisbol, y el martes contra los Yankees hizo algo que nunca había hecho antes.

El primera base Jared Walsh , que estaba en el plato y tenía una vista de la jugada desde la primera línea, no podía creer que Ohtani lo lograra.

"Miré hacia arriba y Shohei Ohtani se estaba deslizando hacia home", dijo Walsh. "Yo estaba como, 'Wow. Está bien, eso fue bastante sorprendente'. Fue genial. Solo otra noche de Shohei Ohtani haciendo algo increíble. Ver a Sho todos los días es un placer ".

Fue la segunda base robada del juego para Ohtani, quien es el favorito para el premio MVP de la Liga Americana de la MLB de cara a septiembre. Ohtani lidera la MLB con 42 jonrones y también tiene 22 bases robadas. Es apenas el cuarto jugador en la historia de la Liga Americana con al menos 42 jonrones y 22 bases robadas en una temporada, uniéndose a José Canseco (1988, '91, '98), Alex Rodríguez ('98, 2007) y Ken Griffey Jr. ('99 ). Y también tiene marca de 8-1 con efectividad de 3.00 y 127 ponches en 105 entradas en 19 aperturas en el montículo.

Ohtani se convirtió en el primer jugador de los Angelinos en la MLB en robar el home desde Francisco Arcia el 7 de agosto de 2018. Y se convirtió en el primer jugador en robar a casa y ganar una victoria en el montículo en la misma temporada desde Darren Dreifort en 2001, según Baseball-Reference. com.

El mánager de los Angelinos, Joe Maddon, quedó igualmente impresionado por la velocidad de Ohtani al regresar al home y su deslizamiento para evitar la etiqueta. Sintió que Shohei Ohtani había leído bien la obra.

"Pensé que hizo un buen descanso", dijo Maddon. "Es una jugada difícil para el campocorto cruzar y hacer ese tiro de regreso al plato. La razón por la que funcionó fue porque el descanso de Shohei desde la tercera base llegó a tiempo. "

Shohei Ohtani fue caminado intencionalmente con corredores en segunda y tercera con dos outs en la quinta. Pero la movida fue contraproducente para los Yankees, ya que Gosselin logró un sencillo de dos carreras ante el derecho Jameson Taillon. El relevista Joely Rodríguez entró pero permitió el doble robo, que fue el segundo del juego para los Angelinos.

El sencillo de dos carreras de Phil Gosselin

Maddon dijo que planeaban ser agresivos en las bases al entrar en el juego y que pudieron ejecutar su plan de juego.

"Es algo de lo que hablamos de antemano, donde si hacemos las lecturas correctas, vamos", dijo Maddon. “Teníamos gente muy consciente por ahí. El doble robo de Goose y Shohei no podría haber sido una mejor combinación. Solo conciencia ".

David Fletcher y Ohtani también lograron un doble robo de segunda y tercera como parte de una cuarta entrada de tres carreras. Gosselin hizo un toque para el primer out, pero Walsh siguió con una explosión de tres carreras para dar a los Angelinos la ventaja.

El jonrón de tres carreras de Jared Walsh

Walsh ha estado bateando mejor recientemente, ya que está bateando .300 con tres jonrones y siete carreras impulsadas en sus últimos ocho juegos y ahora tiene 25 jonrones en el año.

"Solo he estado tratando de usar todo el campo un poco más", dijo Walsh. "No he estado golpeando un montón de bolas hacia el lado izquierdo, pero mi trabajo previo al juego ha consistido en eso y está un poco limpio. Sube mi swing. Mantengo más pelotas justas y las elevo un poco más ".