Panameño Wilfredo Pereira llega a un grande del béisbol venezolano

Pereira pertenece a los Cardenales de San Luis y viene de jugar en la sucursal Doble A, ademas de vestir la camiseta de Panamá en el pasado Clásico Mundial 2023.

"Soy competitivo, no me gusta perder, tampoco me rindo y siempre mantengo el enfoque. Me considero un lanzador muy inteligente y creo que le saco el mayor provecho a eso", señaló el panameño para el Diario Meridiano.

Los Leones son los campeones de la temporada 2022-2023 en la LVBP para llegar a un total de 21 campeonatos y cuentan con 2 títulos de Serie del Caribe.

Números de Wilfredo Pereira con San Luis en 2023

El derecho de 24 años terminó su actuación en el 2023 con marca de 7-8, efectividad de .5.08, lanzó 118.2 entradas, recetó 93 ponches, recibió 75 carreras y 16 cuadrangulares en 23 juegos.

¿Cuándo inicia la temporada 2023-2024 de la LVBP?

Según información de medios venezolanos, la temporada 2023-2024 debería iniciar entre el 21 y 22 de octubre próximo.