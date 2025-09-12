Premundial de Béisbol U15: Mánager Ángel Chávez anunció sus primeros dos abridores

El mánager de la Selección de Panamá U15, Ángel Chávez anunció a los lanzadores Fernando Pérez y Abraham Wright para abrir los partidos 1 y 2 del Campeonato Premundial de Béisbol U15 , a celebrarse entre el 13 y 19 de septiembre en Ciudad Juárez.

“Para el partido contra Estados Unidos hemos asignado al derecho Fernando Pérez y para enfrentar a México tenemos al izquierdo Abraham Wright, jugaremos contra USA el 13 y ante México el 14 de septiembre”, explicó.

Hora de los partidos de Panamá - Premundial de Béisbol U15

Ante Estados Unidos el partido será a las 3:00 p.m. hora local de Ciudad Juárez, siendo en Panamá las 4:00 p.m. y ante México el partido se programó para las 7:00 p.m. hora en Ciudad Juárez, siendo en Panamá las 8:00 p.m.

Panamá jugaría ante Costa Rica el lunes 15 a las 3:00 p.m. (siendo en Panamá las 4:00 p.m.) y cierra ante Nicaragua el martes 16, a las 7:00 p.m. (siendo en Panamá las 8:00 p.m.)

El día 17 de septiembre se cierra la jornada regular con Panamá con día de descanso y el Jueves 18 los dos mejores van por la medalla de oro y se adueñan de los cupos y el tercer y cuarto lugar juegan por la medalla de bronce.

Panamá viajará el 12 a Ciudad Juárez en un vuelo nocturno.

