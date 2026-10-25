Premundial de Béisbol U18: Lineup de Panamá para duelo ante República Dominicana

Rodrigo Merón, mánager de la novena de Panamá, hizo oficial la alineación que saldrá al terreno de juego para medirse a República Dominicana este domingo en el inicio de la Súper ronda del Premundial de Béisbol U18.
Para este encuentro que inicia a la 1:00 pm (hora panameña), el derecho de Panamá Oeste y capitán del equipo Abel Rodríguez, será el encargado de subir al montículo en el Complejo Deportivo IPL Academy - Stadium 1, San Antonio de Guerra.
LINEUP DE PANAMÁ VS REPÚBLICA DOMINICANA EN EL PREMUNDIAL DE BÉISBOL U18
- Daniel Méndez 3B
- Danel Long LF
- Yadier Fuentes R
- Winston Alonso SS
- Caleb Rivera 1B
- Carlos Sánchez DH
- Renso Tenas 2B
- Edward Delgado RF
- Jonathan Ramos CF
Abridor: Abel Rodríguez