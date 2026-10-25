Premundial de Béisbol U18: Lineup de Panamá para duelo ante República Dominicana FOTO: FEDEBEIS

Por Gabriel Aideé Rodrigo Merón, mánager de la novena de Panamá, hizo oficial la alineación que saldrá al terreno de juego para medirse a República Dominicana este domingo en el inicio de la Súper ronda del Premundial de Béisbol U18.

Los canaleros inician esta fase con récord de 0-1, tras caer contra Puerto Rico en el primer choque de la ronda de apertura.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse