Béisbol Béisbol -  25 de octubre de 2026 - 09:58

Premundial de Béisbol U18: Lineup de Panamá para duelo ante República Dominicana

Rodrigo Merón reveló el lineup de Panamá para iniciar la súper ronda del Premundial de Béisbol U18.

Premundial de Béisbol U18: Lineup de Panamá para duelo ante República Dominicana

Premundial de Béisbol U18: Lineup de Panamá para duelo ante República Dominicana

FOTO: FEDEBEIS
Gabriel Aideé
Por Gabriel Aideé

Rodrigo Merón, mánager de la novena de Panamá, hizo oficial la alineación que saldrá al terreno de juego para medirse a República Dominicana este domingo en el inicio de la Súper ronda del Premundial de Béisbol U18.

Los canaleros inician esta fase con récord de 0-1, tras caer contra Puerto Rico en el primer choque de la ronda de apertura.

Para este encuentro que inicia a la 1:00 pm (hora panameña), el derecho de Panamá Oeste y capitán del equipo Abel Rodríguez, será el encargado de subir al montículo en el Complejo Deportivo IPL Academy - Stadium 1, San Antonio de Guerra.

LINEUP DE PANAMÁ VS REPÚBLICA DOMINICANA EN EL PREMUNDIAL DE BÉISBOL U18

  1. Daniel Méndez 3B
  2. Danel Long LF
  3. Yadier Fuentes R
  4. Winston Alonso SS
  5. Caleb Rivera 1B
  6. Carlos Sánchez DH
  7. Renso Tenas 2B
  8. Edward Delgado RF
  9. Jonathan Ramos CF

Abridor: Abel Rodríguez

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