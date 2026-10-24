LALIGA Fútbol Internacional -  24 de octubre de 2026 - 07:50

Jules Koundé no entrenó con el FC Barcelona previo al clásico

Jules Koundé no entrenó con el equipo unido (FC Barcelona) en la última sesión previa al clásico ante el Real Madrid.

Jules Koundé no entrenó con el FC Barcelona previo al clásico

Jules Koundé no entrenó con el FC Barcelona previo al clásico

EFE

El lateral francés Jules Koundé no participó en la sesión grupal del Barcelona de este sábado y todo apunta a que no estará disponible este domingo para el clásico (20.00 horas GMT) frente al Real Madrid.

El carrilero, que arrastra un esguince en el tobillo izquierdo desde hace días, se entrenó al margen del equipo durante el cuarto de hora que la sesión estuvo abierta para los medios de comunicación.

Jules Koundé y su posible ausencia en el clásico

Su baja se suma a las ya confirmadas de Dani Olmo, Eric Garcia, Andreas Christensen y Roony Bardghji, esta última de larga duración. En la última sesión de entrenamiento, Hansi Flick ha contado con los jóvenes Hamza Abdelkarim, el central Alex Campos, que ya fue convocado ante el PSG, y el centrocampista Orian Goren.

FUENTE: EFE

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