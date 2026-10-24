Jules Koundé no entrenó con el FC Barcelona previo al clásico EFE

El lateral francés Jules Koundé no participó en la sesión grupal del Barcelona de este sábado y todo apunta a que no estará disponible este domingo para el clásico (20.00 horas GMT) frente al Real Madrid.

El carrilero, que arrastra un esguince en el tobillo izquierdo desde hace días, se entrenó al margen del equipo durante el cuarto de hora que la sesión estuvo abierta para los medios de comunicación.

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