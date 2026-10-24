José Mourinho habla previo al clásico ante Barcelona sobre una posible goleada

Jose Mourinho , entrenador del Real Madrid, declaró este sábado que "no interesa mucho quiénes son los entrenadores, es uno más; lo más importante es la dimensión mundial de un clásico que es único", en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Barcelona correspondiente a la jornada 10 de LaLiga.

"Real Madrid-Barcelona son mínimo dos clásicos por temporada. No interesa mucho quiénes son los entrenadores, es uno más; lo más importante es la dimensión mundial de un clásico que es único. Normalmente, el mundo enamorado del fútbol es para verlo. Que sea un gran partido y que ganemos nosotros".

José Mourinho sobre una posible goleada al Real Madrid

"La gente que hace una semana pensaba que el Barça nos podía golear creo que piensa lo mismo. No creo que por el partido de París o el del Bernabéu (de Liga de Campeones) esa gente vaya a cambiar su idea. Que se hable bien del Barcelona es algo que no me afecta, no tiene nada que ver conmigo. Para ser honesto, hay momentos, hay partidos, en que obviamente merecen que se hable muy bien, cuando hacen cosas muy buenas".

Jose Mourinho afirmó que a ellos les "cansan otras cosas que continúan pasando, y a Fermín (López) le cansa" el discurso del club merengue "con el árbitro", en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Barcelona, en alusión a las recientes palabras del jugador azulgrana sobre las quejas del equipo blanco sobre el arbitraje.

"Puede ser. A nosotros nos cansan otras cosas que continúan pasando, y a Fermín le cansa nuestro discurso con el árbitro. Así es".

FUENTE: EFE