BÉISBOL Béisbol -  23 de octubre de 2026 - 11:36

Premundial de Béisbol U18: Tabla de posiciones tras la primera jornada

Repasa como marchan las tablas de posiciones del Campeonato Premundial de Béisbol U18, tras la primera fecha.

Premundial de Béisbol U18: Tabla de posiciones tras la primera jornada

Premundial de Béisbol U18: Tabla de posiciones tras la primera jornada

FOTO: FEDEBEIS

Tabla de posiciones del Premundial de Béisbol U18

Grupo A

E PJ G P

  1. Estados Unidos 1-1-0
  2. Curazao 0-0-0
  3. República Dominicana 0-0-0
  4. Brasil 1-0-1

Grupo B

E PJ G P

  1. Nicaragua 1-1-0
  2. Venezuela 1-1-0
  3. Cuba 1-0-1
  4. México 1-0-1

Grupo C

E PJ G P

  1. Puerto Rico 1-1-0
  2. Canadá 0-0-0
  3. Panamá 1-0-1
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