Con la primera fecha cumplida, las tablas de posiciones de los diferentes grupos comenzaron a moverse en el Premundial de Béisbol U18, con Panamá perdiendo 1-2 su primer encuentro frente a Puerto Rico en el Field 2 del Complejo IPL de La comunidad de El Toro en República Dominicana.
BÉISBOL Béisbol - 23 de octubre de 2026 - 11:36
Premundial de Béisbol U18: Tabla de posiciones tras la primera jornada
Repasa como marchan las tablas de posiciones del Campeonato Premundial de Béisbol U18, tras la primera fecha.
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Tabla de posiciones del Premundial de Béisbol U18
Grupo A
E PJ G P
- Estados Unidos 1-1-0
- Curazao 0-0-0
- República Dominicana 0-0-0
- Brasil 1-0-1
Grupo B
E PJ G P
- Nicaragua 1-1-0
- Venezuela 1-1-0
- Cuba 1-0-1
- México 1-0-1
Grupo C
E PJ G P
- Puerto Rico 1-1-0
- Canadá 0-0-0
- Panamá 1-0-1
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