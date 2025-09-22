Premundial de Béisbol U23: Así quedaron definidos los grupos

El Campeonato Premundial de Béisbol U23 a jugarse en Panamá desde el próximo 28 de septiembre en los estadios Justino Salinas y Mariano Rivera, tendrá en competencia dos grupos de 5 países cada uno.

En esta competencia estarán participando diez naciones pertenecientes a la Confederación Centro y Norteamérica de Beisbol (CONCEBE); Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Panamá U23 y de la Confederación del Caribe de Beisbol (COCABE); Bahamas, Cuba, Aruba, Isla Vírgenes – USA y Puerto Rico.

Panamá buscará conseguir una de las tres plazas disponibles para la Copa Mundial de Béisbol Sub-23 WBSC 2026 en Nicaragua, a jugarse del 6 al 15 de noviembre.

La novena panameña bajo el mando de Aníbal Reluz, estará debutando el domingo 28 de septiembre ante Costa Rica en el Estadio Mariano Rivera, desde las 7:00 p.m.

Grupos del Premundial de Béisbol U23

Grupo A

México

Panamá

Costa Rica

Guatemala

Honduras

Grupo B