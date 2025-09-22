Premundial de Béisbol U23: Así quedaron definidos los grupos

El Campeonato Premundial de Béisbol U23 a jugarse en Panamá desde el próximo 28 de septiembre en los estadios Justino Salinas y Mariano Rivera, tendrá en competencia dos grupos de 5 países cada uno.
Panamá buscará conseguir una de las tres plazas disponibles para la Copa Mundial de Béisbol Sub-23 WBSC 2026 en Nicaragua, a jugarse del 6 al 15 de noviembre.
La novena panameña bajo el mando de Aníbal Reluz, estará debutando el domingo 28 de septiembre ante Costa Rica en el Estadio Mariano Rivera, desde las 7:00 p.m.
Grupos del Premundial de Béisbol U23
Grupo A
- México
- Panamá
- Costa Rica
- Guatemala
- Honduras
Grupo B
- Puerto Rico
- Cuba
- Islas Vírgenes-USA
- Bahamas
- Aruba