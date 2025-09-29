Premundial de Béisbol U23: Panamá se estrenó con victoria sobre Costa Rica

La selección de béisbol de Panamá , con un rally de doce anotaciones en la tercera entrada, terminó venciendo por la vía del nocaut a Costa Rica con pizarra final 17 a 0 en la jornada 1 del grupo A del Premundial de Béisbol U23 que se disputa en nuestro país.

Todos los jugadores que alinearon por la novena canalera para abrir el juego en el Estadio Mariano Rivera remolcaron al menos una carrera, siendo Héctor Rayo el más destacado al ligar de 3-2 con dos anotadas y tres empujadas.

El receptor Adrián Sugastey pegó jonrón para abrir el marcador en la primera entrada, en total bateó de 4-2 con dos anotadas y dos empujadas.

Gran trabajo monticular de Jorge García en el Premundial de Béisbol U23

El actual lanzador del año en el Béisbol Mayor se acreditó la victoria tirando 3.2 episodios de 2 imparables y 5 ponches para ayudar al equipo panameño a conseguir su primer triunfo del certamen.

Panamá volverá a jugar este lunes ante Honduras en el Estadio Mariano Rivera desde las 8:00 p.m. por la señal de RPC.