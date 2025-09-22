Premundial de Béisbol U23 Béisbol -  22 de septiembre de 2025 - 18:54

Premundial de Béisbol U23: Calendario de la Selección de Béisbol de Panamá

La Selección de Béisbol de Panamá quiere ser protagonista en el Campeonato Premundial de Béisbol U23.

FOTO: FEDEBEIS

La Selección de Béisbol de Panamá estará jugando de local en el Campeonato Premundial de Béisbol U23, del domingo 28 de septiembre hasta el sábado 4 de octubre.

Los estadios Mariano Rivera y el Justino "Gato brujo" Salinas serán los escenarios para este certamen que reunirá 10 países pertenecientes a la Confederación Centro y Norteamérica de Beisbol (CONCEBE); Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Panamá U23 y de la Confederación del Caribe de Beisbol (COCABE); Bahamas, Cuba, Aruba, Isla Vírgenes – USA y Puerto Rico.

Panamá con Aníbal Reluz como mánager, buscará conseguir una de las tres plazas disponibles para la Copa Mundial de Béisbol Sub-23 WBSC 2026 en Nicaragua, a jugarse del 6 al 15 de noviembre.

Calendario de Panamá en el Premundial de Béisbol U23

  • Costa Rica vs Panamá - Domingo 28 de septiembre (7:00 pm) Estadio Mariano Rivera
  • Honduras vs Panamá - Lunes 29 de septiembre (8:00 pm) Estadio Mariano Rivera
  • Panamá vs México - Miércoles 1 de octubre (8:00 pm) Estadio Mariano Rivera
  • Panamá vs Guatemala - Jueves 2 de octubre (8:00 pm) Estadio Mariano Rivera

Viernes 3 de octubre: Semifinales

Sábado 4 de octubre: Partidos por medallas

