Premundial de Béisbol U23: Calendario de la Selección de Béisbol de Panamá FOTO: FEDEBEIS

La Selección de Béisbol de Panamá estará jugando de local en el Campeonato Premundial de Béisbol U23, del domingo 28 de septiembre hasta el sábado 4 de octubre.

Los estadios Mariano Rivera y el Justino "Gato brujo" Salinas serán los escenarios para este certamen que reunirá 10 países pertenecientes a la Confederación Centro y Norteamérica de Beisbol (CONCEBE); Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Panamá U23 y de la Confederación del Caribe de Beisbol (COCABE); Bahamas, Cuba, Aruba, Isla Vírgenes – USA y Puerto Rico.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse