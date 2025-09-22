Premundial de Béisbol U23: Calendario de la Selección de Béisbol de Panamá

La Selección de Béisbol de Panamá estará jugando de local en el Campeonato Premundial de Béisbol U23, del domingo 28 de septiembre hasta el sábado 4 de octubre.
Panamá con Aníbal Reluz como mánager, buscará conseguir una de las tres plazas disponibles para la Copa Mundial de Béisbol Sub-23 WBSC 2026 en Nicaragua, a jugarse del 6 al 15 de noviembre.
Calendario de Panamá en el Premundial de Béisbol U23
- Costa Rica vs Panamá - Domingo 28 de septiembre (7:00 pm) Estadio Mariano Rivera
- Honduras vs Panamá - Lunes 29 de septiembre (8:00 pm) Estadio Mariano Rivera
- Panamá vs México - Miércoles 1 de octubre (8:00 pm) Estadio Mariano Rivera
- Panamá vs Guatemala - Jueves 2 de octubre (8:00 pm) Estadio Mariano Rivera
Viernes 3 de octubre: Semifinales
Sábado 4 de octubre: Partidos por medallas