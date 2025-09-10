Puerto Rico vs Panamá: Fecha, hora y dónde ver Súper Ronda Copa Mundial de Béisbol U18

La Selección de Béisbol de Panamá chocará contra Puerto Rico en el inicio de la Súper Ronda de la Copa Mundial de Béisbol U18 de la WBSC, que se disputa en Okinawa, Japón.

La novena panameña dirigida por Carlos César Maldonado, terminó la ronda de apertura con récord de 2-3 y tras un triple empate con Australia y Alemania, aseguró el tercer lugar del grupo B por tener mejor mejor Team Quality Balance (TQB).

Panamá irá a la Súper ronda con récord de 0-2 y deberá ganar por lo menos dos partidos si quiere aspirar a una medalla.

Los puertorriqueños terminaron la primera fase con marca de 3-2 en el grupo A y en la súper ronda iniciarán con 0-2.

PUERTO RICO VS PANAMÁ: FECHA, HORA Y DÓNDE VER SÚPER RONDA DE LA COPA MUNDIAL DE BÉISBOL U18