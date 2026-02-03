Serie del Caribe 2026: Panamá cae en su estreno ante México

Los Charros de Jalisco (México) combinaron una ofensiva oportuna y el descontrol del pitcheo rival para imponerse 11 carreras por 4 a los Federales de Chiriquí (Panamá), en el cierre de la segunda jornada de la Serie del Caribe 2026 en la ciudad de Jalisco, que se disputa en el Estadio Panamericano de esta ciudad.

En el encuentro que encontró decisión en el primer tercio, la victoria fue para el derecho Luis Iván Rodríguez, quien lanzó cinco entradas sin permitir carreras, aceptó apenas dos imparables y otorgó un boleto. La derrota recayó en Paolo Espino, que en 2.0 innings permitió ocho carreras limpias, con cinco hits, incluidos dos cuadrangulares.

Gran ofensiva desde inicio del partido de Serie del Caribe 2026

Los locales encaminaron el juego desde el primer episodio gracias a un jonrón con las bases llenas de Bligh Madris ante el abridor panameño Espino, quien previamente había permitido sencillo de Connor Hollis y otorgado bases por bolas a Michael Wielansky y Willie Calhoun.

El grand slam de Madris fue el número 25 en la historia de las Series del Caribe. El anterior se había registrado el 3 de febrero de 2021 en Mazatlán, cuando Julián León, de los Tomateros de Culiacán, conectó el suyo también frente al pitcheo de Federales.

No se detuvieron

La ofensiva de los Charros continuó encendida y protagonizó un interminable tercer inning de siete carreras, en el que desfilaron 12 bateadores. En ese episodio se produjeron jonrones de Julián Ornelas, dobletes de Michael Wielansky y Willie Calhoun, sencillo de Reynaldo Rodríguez, además de seis bases por bolas.

Bligh Madris lideró la ofensiva jalisciense al remolcar cuatro carreras, anotar dos veces y recibir dos boletos. Willie Calhoun y Reynaldo Rodríguez también aportaron dos carreras impulsadas cada uno.

Los Federales, dirigidos por José Mayorga, evitaron la blanqueada al anotar dos carreras en la parte baja del sexto inning, producto de un jonrón de Johan Camargo con Austin Dennis en circulación, ante los envíos del relevista Jeff Ibarra. Más tarde agregaron otras dos en el noveno frente al cerrador Trevor Clifto, donde hubo un triple de Adrián Sugastey y así completar el score.

En el partido, el cuerpo monticular de Chiriquí otorgó 11 bases por bolas, quedándose a una del récord absoluto en la Serie del Caribe, que pertenece al equipo panameño Chesterfield, cuyos lanzadores concedieron 12 boletos el 10 de febrero de 1956 ante los Elefantes de Cienfuegos, de Cuba.

Los boletos se repartieron entre Paolo Espino (4), Kevin Miranda (4) y Alberto Guerrero (3).

En el primer juego de la jornada, los Leones del Escogido, de República Dominicana, consiguieron su segunda victoria al vencer 5-3 a los Cangrejeros de Santurce, de Puerto Rico.

Tras estos resultados, la tabla de posiciones es encabezada por los Leones del Escogido (2-0), seguidos por Cangrejeros de Santurce y Charros de Jalisco (1-1). Tomateros de Culiacán y Federales de Chiriquí marchan con marca de 0-1.

La tercera jornada se disputará este martes, cuando los Federales enfrenten a los Tomateros de Culiacán (México Verde) a las 2:00 p.m., y en el turno nocturno, a las 7:00 p.m., los Charros de Jalisco (México Rojo) se medirán a los Cangrejeros de Santurce.

FUENTE: Serie del Caribe