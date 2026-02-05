Serie del Caribe 2026: Panamá se despide del torneo sin victorias

Los Federales de Chiriquí (Panamá) cayeron por pizarra de 8-3 ante los Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico) en el Estadio Panamericano de los Charros, sumando así su cuarta derrota en cuatro presentaciones oficiales en la Serie del Caribe 2026.
El derecho Humberto Mejía cargó con la derrota, permitiendo 4 imparables, 3 carreras (3 limpias), 1 base por bolas y recetando 1 ponche.
Los mejores a la ofensiva vs Puerto Rico - Serie de Caribe 2026
Johan Camargo fue el más destacado con el madero, sonando de 3-2 con 2 carreras empujadas y un ponche, mientras que José Ramos también aportó de 4-2 (1 triple), 1 anotada y 1 remolcada.
México Verde (Tomateros de Culiacán) y Leones del Escogido (República Dominicana) cierran la jornada este jueves en el Estadio Panamericano (8:05 pm).