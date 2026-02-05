SERIE DEL CARIBE Béisbol -  5 de febrero de 2026 - 18:31

Serie del Caribe 2026: Panamá se despide del torneo sin victorias

La novena de Panamá (Federales de Chiriquí) no pudo contra Puerto Rico en la última fecha de la Serie del Caribe 2026.

FOTO: SERIE DEL CARIBE

Los Federales de Chiriquí (Panamá) cayeron por pizarra de 8-3 ante los Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico) en el Estadio Panamericano de los Charros, sumando así su cuarta derrota en cuatro presentaciones oficiales en la Serie del Caribe 2026.

Los dirigidos por José Mayora quedaron eliminados del torneo, tras caer previamente ante México Verde, México Rojo y República Dominicana en las primeras fechas.

El derecho Humberto Mejía cargó con la derrota, permitiendo 4 imparables, 3 carreras (3 limpias), 1 base por bolas y recetando 1 ponche.

Los mejores a la ofensiva vs Puerto Rico - Serie de Caribe 2026

Johan Camargo fue el más destacado con el madero, sonando de 3-2 con 2 carreras empujadas y un ponche, mientras que José Ramos también aportó de 4-2 (1 triple), 1 anotada y 1 remolcada.

México Verde (Tomateros de Culiacán) y Leones del Escogido (República Dominicana) cierran la jornada este jueves en el Estadio Panamericano (8:05 pm).

