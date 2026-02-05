Serie del Caribe 2026: Panamá se despide del torneo sin victorias

Los Federales de Chiriquí (Panamá) cayeron por pizarra de 8-3 ante los Cangrejeros de Santurce (Puerto Rico) en el Estadio Panamericano de los Charros, sumando así su cuarta derrota en cuatro presentaciones oficiales en la Serie del Caribe 2026 .

Los dirigidos por José Mayora quedaron eliminados del torneo, tras caer previamente ante México Verde, México Rojo y República Dominicana en las primeras fechas.

El derecho Humberto Mejía cargó con la derrota, permitiendo 4 imparables, 3 carreras (3 limpias), 1 base por bolas y recetando 1 ponche.

Los mejores a la ofensiva vs Puerto Rico - Serie de Caribe 2026

Johan Camargo fue el más destacado con el madero, sonando de 3-2 con 2 carreras empujadas y un ponche, mientras que José Ramos también aportó de 4-2 (1 triple), 1 anotada y 1 remolcada.

México Verde (Tomateros de Culiacán) y Leones del Escogido (República Dominicana) cierran la jornada este jueves en el Estadio Panamericano (8:05 pm).