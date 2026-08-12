BEISBOL Béisbol -  12 de agosto de 2026 - 18:08

Panamá vs México Rojo: Fecha, hora y dónde ver en Serie del Caribe Kids 2026

Repasa todos los detalles del duelo que tendrá Panamá ante México Rojo en la Serie del Caribe Kids 2026.

Panamá vs México Rojo: Fecha

Panamá vs México Rojo: Fecha, hora y dónde ver en Serie del Caribe Kids 2026

Foto: SERIE DEL CARIBE

La novena de Panamá representada por los Federales de Chiriquí, se medirán a México Rojo (Tomateros de Culiacán) en su tercer partido de la Serie del Caribe Kids 2026 que se juega en Nayarit, México.

Los dirigidos por el mánager Eddy Serrano tienen marca de 1-1, tras caer ante República Dominicana en la primera fecha por pizarra 5-2 y vencer 14-0 en 4.0 episodios a Puerto Rico (Cangrejeros de Santurce).

México Rojo tiene récord de 1-0 y este miércoles jugarán su segundo partido frente a México Verde.

PANAMÁ VS MÉXICO ROJO: FECHA, HORA Y DÓNDE VER EN SERIE DEL CARIBE KIDS 2026

  • Fecha: Jueves, 13 de agosto de 2026
  • Hora: 9:00 p.m.
  • Lugar: Estadio Coloso del Pacífico “Don Alejo Peralta”
  • Dónde ver: En vivo por la señal de ÚNICOS

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