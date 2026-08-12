La novena de Panamá representada por los Federales de Chiriquí, se medirán a México Rojo (Tomateros de Culiacán) en su tercer partido de la Serie del Caribe Kids 2026 que se juega en Nayarit, México.
México Rojo tiene récord de 1-0 y este miércoles jugarán su segundo partido frente a México Verde.
PANAMÁ VS MÉXICO ROJO: FECHA, HORA Y DÓNDE VER EN SERIE DEL CARIBE KIDS 2026
- Fecha: Jueves, 13 de agosto de 2026
- Hora: 9:00 p.m.
- Lugar: Estadio Coloso del Pacífico “Don Alejo Peralta”
- Dónde ver: En vivo por la señal de ÚNICOS