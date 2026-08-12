Lionel Messi hizo emotivo regreso con el Inter Miami

Lionel Messi regresó a los terrenos de juego tras el fallecimiento de su padre cuando entró como suplente al inicio de la segunda parte del encuentro de la Leagues Cup entre el Inter Miami y el León, donde el equipo estadounidense terminó cayendo 3-2.

Messi se marchó el pasado sábado a Argentina por el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, a los 68 años y regresó hoy a la actividad con su equipo tras perderse el último partido de la Leagues Cup, que se saldó con derrota por 1-2 frente al Monterrey.

Su aparición en el banquillo fue una sorpresa, puesto que el '10' no se había reincorporado a los entrenamientos desde su viaje a Argentina.

La vuelta de Lionel Messi

Messi recibió una inmensa ovación de la hinchada del Inter Miami, y saltó al campo pese a no haber calentado durante el descanso junto al resto de suplentes.

El '10' dedicó este miércoles en Instagram un emotivo mensaje dirigido a su padre en el que expresó su dolor por su partida, contó cómo fue jugar un Mundial por primera vez lejos de él y puso en duda que pueda seguir jugando al fútbol durante mucho tiempo más.

"No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?", escribió Messi, de 39 años, en la red social.

FUENTE: EFE