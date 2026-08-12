FÚTBOL Fútbol Internacional -  12 de agosto de 2026 - 20:46

Lionel Messi hizo emotivo regreso con el Inter Miami

Días después de perder a su padre, Lionel Messi volvió a ver acción con el Inter Miami, en duelo de Leagues Cup.

Lionel Messi hizo emotivo regreso con el Inter Miami

Lionel Messi hizo emotivo regreso con el Inter Miami

Lionel Messi regresó a los terrenos de juego tras el fallecimiento de su padre cuando entró como suplente al inicio de la segunda parte del encuentro de la Leagues Cup entre el Inter Miami y el León, donde el equipo estadounidense terminó cayendo 3-2.

Messi se marchó el pasado sábado a Argentina por el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, a los 68 años y regresó hoy a la actividad con su equipo tras perderse el último partido de la Leagues Cup, que se saldó con derrota por 1-2 frente al Monterrey.

Su aparición en el banquillo fue una sorpresa, puesto que el '10' no se había reincorporado a los entrenamientos desde su viaje a Argentina.

La vuelta de Lionel Messi

Messi recibió una inmensa ovación de la hinchada del Inter Miami, y saltó al campo pese a no haber calentado durante el descanso junto al resto de suplentes.

El '10' dedicó este miércoles en Instagram un emotivo mensaje dirigido a su padre en el que expresó su dolor por su partida, contó cómo fue jugar un Mundial por primera vez lejos de él y puso en duda que pueda seguir jugando al fútbol durante mucho tiempo más.

"No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?", escribió Messi, de 39 años, en la red social.

FUENTE: EFE

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