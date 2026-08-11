BEISBOL Béisbol -  11 de agosto de 2026 - 15:05

Puerto Rico vs Panamá: Fecha, hora y dónde ver Serie del Caribe Kids 2026

Repasa todos los detalles del duelo que tendrá Panamá ante Puerto Rico en la segunda jornada de la Serie del Caribe Kids 2026.

Puerto Rico vs Panamá: Fecha
Puerto Rico vs Panamá: Fecha, hora y dónde ver Serie del Caribe Kids 2026FOTO: CBPC

La novena de Panamá, representada por los Federales de Chiriquí, chocará ante Puerto Rico en su segundo partido de la Serie del Caribe Kids 2026, que se juega en Nayarit, México.

Los dirigidos por Eddy Serrano, mánager campeón en la PROBEIS KIDS, tienen la obligación de sacar la victoria después de caer en la primera fecha ante República Dominicana (LIDOM) 5-2.

Los Cangrejeros de Santurce sufrieron una dolorosa derrota frente a México Verde por pizarra de 12-0 el lunes 10 de agosto y este 11 de agosto medirán fuerzas contra México Rojo.

PUERTO RICO VS PANAMÁ: FECHA, HORA Y DÓNDE VER SERIE DEL CARIBE KIDS 2026

  • Fecha: Miércoles, 12 de agosto de 2026
  • Hora: 4:00 p.m.
  • Lugar: Estadio Coloso del Pacífico Don Alejo Peralta
  • Dónde ver: En vivo por la señal de ÚNICOS y seguir más detalles en las redes sociales de RPC Deportes
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