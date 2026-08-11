Puerto Rico vs Panamá: Fecha, hora y dónde ver Serie del Caribe Kids 2026 FOTO: CBPC

La novena de Panamá, representada por los Federales de Chiriquí, chocará ante Puerto Rico en su segundo partido de la Serie del Caribe Kids 2026, que se juega en Nayarit, México.

Los dirigidos por Eddy Serrano, mánager campeón en la PROBEIS KIDS, tienen la obligación de sacar la victoria después de caer en la primera fecha ante República Dominicana (LIDOM) 5-2.

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