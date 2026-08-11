La novena de Panamá, representada por los Federales de Chiriquí, chocará ante Puerto Rico en su segundo partido de la Serie del Caribe Kids 2026, que se juega en Nayarit, México.
Los Cangrejeros de Santurce sufrieron una dolorosa derrota frente a México Verde por pizarra de 12-0 el lunes 10 de agosto y este 11 de agosto medirán fuerzas contra México Rojo.
PUERTO RICO VS PANAMÁ: FECHA, HORA Y DÓNDE VER SERIE DEL CARIBE KIDS 2026
- Fecha: Miércoles, 12 de agosto de 2026
- Hora: 4:00 p.m.
- Lugar: Estadio Coloso del Pacífico Don Alejo Peralta
- Dónde ver: En vivo por la señal de ÚNICOS y seguir más detalles en las redes sociales de RPC Deportes