De la pesca al montículo: Alams Rodríguez abrirá vs Puerto Rico en la Serie del Caribe Kids 2026

De la pesca al montículo: Alams Rodríguez enfrentará a Puerto Rico en la Serie del Caribe Kids 2026 Foto: PROBEIS

Alams Rodríguez tendrá el reto de subir al montículo para enfrentar a Puerto Rico en la segunda presentación de Panamá ( Federales de Chiriquí ) en la Serie del Caribe Kids 2026 (miércoles 4:00 pm por ÚNICOS).

El joven lanzador de Panamá Oeste cuenta con una recta que alcanza las 73 millas por hora , además de una buena curva y un efectivo cambio de velocidad, herramientas que le han permitido destacarse en las pequeñas ligas.

Fuera del terreno, Rodríguez tiene una gran pasión: la pesca. Vive en el sector de La Represa de Panamá Oeste, donde disfruta de esta actividad durante su tiempo libre.

Su talento sobre el diamante, sin embargo, lo ha llevado a convertirse durante los últimos dos años en el lanzador número uno de los Vaqueros, consolidándose como una de las jóvenes promesas de la provincia.

Experiencia internacional para Alams Rodríguez

Además, Rodríguez ya cuenta con experiencia internacional. El año pasado formó parte de la selección que representó a Panamá en el Mundial de Béisbol U12 disputado en Taiwán, una experiencia que le permitió medirse ante algunos de los mejores talentos de su categoría.