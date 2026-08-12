Serie del Caribe Kids 2026: Panamá supera por abultamiento de carreras a Puerto Rico

Serie del Caribe Kids 2026: Panamá noquea a Puerto Rico en su segundo compromiso

Panamá (Federales de Chiriquí) superó 14-0 a Puerto Rico (Cangrejeros de Santurce) en su segundo compromiso en la Serie del Caribe Kids 2026 desde Nayarit, México, en el Estadio Coloso del Pacífico Don Alejo Peralta.

El equipo panameño atacó con todo en el mismo primer episodio, iniciando con un cuadrangular de Noah Arauz con Diego Serracín en circulación, con el primer "vuelacercas" de la novena en la competición.

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Panamá anota una más por lanzamiento alto y el receptor no pudo atraparla, para poco después, en la misma entrada un movimiento ilegal del lanzador les diera la cuarta rayita, ahora en las piernas de Armando Stanziola.

Más problemas en el pitcheo de PR y un lanzamiento descontrolado hace que Carlos Pérez anotara una más, la quinta del compromiso en tierras mexicanas.

Noah Araúz remolcó dos más en el mismo primer episodio, con imparable al jardín central.

Luego Carlos Pérez remolcó carrera en el segundo episodio, con buen contacto al jardín central, un doblete para él y en la misma entrada con un levado de sacrifico de Félix García le da a Panamá la novena rayita, en jugada de pisa y corre.

Nelson Robledo pega hit al jardín izquierdo para la décima carrera panameña, en otra entrada grande para el equipo de los Federales de Chiriquí que representan a Panamá.

Robledo, Batista y Serracín también anotaron en la segunda entrada, en otro episodio complicado para los de "La Isla".

En el tercer episodio Carlos Pérez pegó triple y remolcó carrera, con su segundo imparable del partido, para remolcar en esta ocasión a Gabriel Ledezma.

Nelson Robledo remolcó a Carlos Pérez una vez más, para poner 14 en la pizarra.

Abultamiento de carreras

Puerto Rico no pudo anotar en la alta del cuarto episodio y Panamá ganó por abultamiento de carreras 14-0, consiguiendo así su primer triunfo en la competición.

El derecho estelar Alams Rodríguez trabajó 4 entradas completas, en un juego sin hits ni carreras, en una brillante labor en el montículo en Nayarit.

El próximo duelo del equipo dirigido por Eddy Serrano será ante México Rojo el día de mañana y lo podrás sintonizar de igual manera por las pantallas de Únicos.