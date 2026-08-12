Dusan Vlahovic sería nuevo compañero de Michael Amir Murillo en el Besiktas

El Besiktas de Michael Amir Murillo está a punto de incorporar a su plantilla al delantero serbio Dusan Vlahovic , tras cumplir su compromiso con el Juventus, y la entidad de Estambul ya ha informado a la Plataforma de Divulgación Pública (KAP) por lo que solo está pendiente de oficializar el anuncio aunque el jugador ya ha posado con la camiseta de su nuevo equipo y se dirige Turquía para cerrar el acuerdo.

Vlahovic, de 26 años, llegó a la Juventus en enero de 2022 procedente de la Fiorentina, después de haberse consolidado como uno de los delanteros más destacados de la Serie A. El atacante serbio fue fichado por el conjunto turinés por una cantidad cercana a los 80 millones de euros.

Dusan Vlahovic y su salida de la Juventus

El internacional serbio afronta ahora un cambio de escenario después de no haber alcanzado un acuerdo para renovar su contrato con la Juventus. Su vinculación con el conjunto italiano finalizaba en junio de 2026, una situación que ha facilitado el interés de otros clubes europeos por hacerse con sus servicios.

El Besiktas pretende cerrar así la incorporación de un delantero de primer nivel para reforzar su ataque y convertir a Vlahovic en uno de los principales nombres de su proyecto deportivo para la próxima temporada.

FUENTE: EFE