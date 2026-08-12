NBA: Tyler Herro comenzará una nueva etapa con el equipo de su ciudad natal

El escolta de los Milwaukee Bucks de la NBA , Tyler Herro, dijo el sábado que no está pensando en su situación contractual ni en lo que eso significa para su futuro ahora que se ha unido al equipo de su ciudad natal.

Herro, oriundo de la zona de Milwaukee y graduado de la cercana escuela secundaria Whitnall en Greenfield, llegó a los Bucks en el intercambio que envió al dos veces MVP y nueve veces All-NBA, el alero Giannis Antetokounmpo, al Miami Heat.

Tyler Herro, quien pasó sus primeras siete temporadas en la NBA en Miami, está ansioso por recuperarse de una temporada 2025-26 en la que las lesiones lo limitaron a solo 33 partidos. Herro ha promediado más de 20 puntos en cada una de las últimas cinco temporadas y fue seleccionado para el All-Star en 2025.

Se une a una franquicia en transición tras el traspaso del jugador más influyente en la historia del equipo. El nuevo entrenador, Taylor Jenkins, hereda una plantilla renovada después de que los Bucks sufrieran una temporada de 32 victorias y 50 derrotas que puso fin a una racha de nueve apariciones consecutivas en los playoffs.

“Obviamente habrá gente que probablemente no crea que ganaremos muchos partidos, pero eso es justo lo contrario de lo que pensamos”, dijo Herro. “Queremos ganar tantos partidos como sea posible y establecer una cultura desde el primer día”.

En busca de representar a su ciudad de gran forma en la NBA

Herro creció siendo seguidor de los Bucks. Al repasar la lista de jugadores que admiraba desde niño, Herro incluyó a TJ Ford, quien será entrenador asistente en el equipo de Jenkins.

“Recuerdo a TJ Ford, Michael Redd, Andrew Bogut”, dijo Herro. “Podría remontarme hasta cuando teníamos a Monta Ellis, Brandon Jennings, y luego llegó Giannis. Ahora tenemos una nueva generación que está empezando”.

FUENTE: NBA