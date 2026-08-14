Mundial de Flag Football IFAF 2026: Panamá se prepara para los cuartos de final

La selección de Panamá afrontará este sábado una jornada decisiva en el Mundial de Flag Football IFAF 2026 , con sus equipos femenino y masculino disputando los cuartos de final de la competencia internacional.

El conjunto femenino mayor de Panamá se medirá ante Gran Bretaña a las 3:30 a.m . , en busca de avanzar a las semifinales del torneo y continuar representando al país en esta importante cita del flag football.

Por su parte, la selección masculina mayor de Panamá tendrá como rival a México, en un encuentro programado para las 6:00 a.m.. El combinado nacional buscará imponerse ante los mexicanos para conseguir su boleto a la siguiente ronda.

¿Dónde ver los partidos de Panamá en el Mundial de Flag Football IFAF 2026?

Ambos partidos serán transmitidos por COS (canal 15), permitiendo a los aficionados panameños seguir de cerca la actuación de las selecciones nacionales.

Düsseldorf 2026 será clave rumbo a Los Ángeles 2028, ya que los dos mejores equipos elegibles de cada rama, masculina y femenina, obtendrán su boleto olímpico.