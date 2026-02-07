Serie de las Américas 2026: Panamá derrota a Colombia para tercer triunfo en fila

En dramático final Las Águilas Metropolitanas (Panamá), lograron su tercera victoria en fila al vencer a los Caimanes de Barranquilla (Colombia) 3-2 en la Serie de Las Américas 2026 .

El refuerzo colombiano Luis Escobar con gran trabajo de 5 episodios se llevó el triunfo.

Panamá debutó con triunfo sobre Navegantes de Magallanes 8-7 y luego 7-1 contra los Cañones de Curazao. Este es el tercer triunfo de equipos panameños y una derrota contra los Caimanes de Barranquilla en Series internacionales.

Panamá y su dominio ante Caimanes

En 2021 en la Serie del Caribe en México los Federales de Chiriquí-vencieron 9-5 a los Caimanes. Davis Romero ganó el juego.

En el 2022 también en la Serie del Caribe los Caimanes derrotaron 6-5 a los Astronautas de Los Santos, con el ex grandes ligas, Sugar Ray Marimon en el montículo por los colombianos.

En la primera Serie de las Américas de 2025 en Nicaragua, Las Águilas Metropolitanas vencieron 4-3 a los Caimanes, con Severino González en el montículo.

FUENTE: PROBEIS