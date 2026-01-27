SERIE DE LAS AMÉRICAS Béisbol -  27 de enero de 2026 - 16:50

Serie de las Américas 2026: Panamá ya tiene calendario definido

La novena de Panamá ya conoció su calendario para disputar la primera fase de la Serie de Las Américas 2026.

FOTO: PANDEPORTES

La cuenta oficial de la Serie de las Américas 2026 reveló el calendario completo para el torneo que se jugará en "Gran Caracas" del 5 al 13 de febrero.

Las Águilas Metropolitanas, actuales campeones de la primera edición disputada en el 2025, serán los representantes de Panamá en esta segunda edición del certamen organizado por la Asociación de Béisbol de las Américas.

La tropa panameña estará dirigida por el ex Grandes Ligas Rubén Rivera, quien tendrá la tarea de medirse a Nicaragua, Colombia, Argentina, Cuba, Curazao y Venezuela.

Calendario de Panamá en la Serie de la Serie de las Américas 2026

  • Panamá vs Venezuela - Estadio Monumental, Caracas (7:30 pm) Jueves 5, de febrero
  • Curazao vs Panamá - Estadio Fórum, La Guaira (4:30 pm) Viernes, 6 de febrero
  • Colombia vs Panamá - Estadio Monumental, Caracas (1:30 pm) Domingo, 8 de febrero
  • Nicaragua vs Panamá - Estadio Monumental, Caracas (7:30 pm) Lunes, 9 de febrero
  • Panamá vs Cuba - Estadio Monumental, Caracas (1:30 pm) Martes, 10 de febrero
  • Panamá vs Argentina - Estadio Monumental, Caracas (1:30 pm) Miércoles, 11 de febrero

*HORARIO DE VENEZUELA

Las semifinales se jugarán el jueves 12 de febrero y la gran final el viernes 13.

