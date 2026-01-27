Serie de las Américas 2026: Panamá ya tiene calendario definido

La cuenta oficial de la Serie de las Américas 2026 reveló el calendario completo para el torneo que se jugará en "Gran Caracas" del 5 al 13 de febrero.
La tropa panameña estará dirigida por el ex Grandes Ligas Rubén Rivera, quien tendrá la tarea de medirse a Nicaragua, Colombia, Argentina, Cuba, Curazao y Venezuela.
Calendario de Panamá en la Serie de la Serie de las Américas 2026
- Panamá vs Venezuela - Estadio Monumental, Caracas (7:30 pm) Jueves 5, de febrero
- Curazao vs Panamá - Estadio Fórum, La Guaira (4:30 pm) Viernes, 6 de febrero
- Colombia vs Panamá - Estadio Monumental, Caracas (1:30 pm) Domingo, 8 de febrero
- Nicaragua vs Panamá - Estadio Monumental, Caracas (7:30 pm) Lunes, 9 de febrero
- Panamá vs Cuba - Estadio Monumental, Caracas (1:30 pm) Martes, 10 de febrero
- Panamá vs Argentina - Estadio Monumental, Caracas (1:30 pm) Miércoles, 11 de febrero
*HORARIO DE VENEZUELA
Las semifinales se jugarán el jueves 12 de febrero y la gran final el viernes 13.