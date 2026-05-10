Mundial 2026: Conoce a la Selección de Argelia

La Selección de Argelia llegará pisando fuerte al Mundial 2026, tras la magnífica trayectoria que consiguió en 2014, cuando llegó hasta octavos de final y llevó a Alemania a la prórroga.
"Los Zorros del Desierto" quedaron ubicados en el grupo J junto a Argentina, Austria y Jordania. Su debut está programado para el 16 de junio ante los argentinos en el GEHA Field at Arrowhead Stadium (8:00 pm).
¿Cómo fue la clasificación de Argelia al Mundial 2026?
Argelia aseguró su clasificación tras imponerse a Somalia 0-3 en la novena jornada de la fase preliminar de la CAF. Durante los clasificatorios se anotó ocho victorias, un empate y una derrota por la mínima (1-2) contra Guinea el 6 de junio de 2024. Mohamed Amoura fue el artífice de la clasificación, en la que marcó diez goles, una cifra muy superior a la de cualquier otro goleador del grupo G (en el que seis jugadores anotaron tres tantos cada uno).
Los argelinos terminaron líderes del grupo G en las eliminatorias con 25 puntos en 10 fechas.
Amistosos de Argelia previo al Mundial 2026
- Argelia 7-0 Guatemala
- Argelia 0-0 Uruguay
Copa Africana de Naciones
- Argelia 3-0 Sudán
- Argelia 1-0 Burkina Faso
- Guinea Ecuatorial 1-3 Argelia
- Argelia 1-0 Congo (octavos)
- Argelia 0-2 Nigeria (cuartos)
FUENTE: FIFA