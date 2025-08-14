WILLIAMSPORT Béisbol -  14 de agosto de 2025 - 09:52

Williamsport 2025: ¿Cuándo vuelve a jugar Panamá (Vacamonte)?

Panamá (Pequeñas Ligas de Vacamonte) tiene mañana su segundo encuentro de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas de Williamsport 2025 ante Caribe (Aruba).

Williamsport 2025: ¿Cuándo vuelve a jugar Panamá (Vacamonte)?

Williamsport 2025: ¿Cuándo vuelve a jugar Panamá (Vacamonte)?

La novena de Panamá (Pequeñas Ligas de Vacamonte) tiene mañana su segundo encuentro de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas de Williamsport 2025 ante Caribe (Aruba).

Para este partido está asignado el derecho Emanuel Flores que en el primer partido ante Australia cerró el partido lanzando una entrada, permitió una base por bolas y ponchó a tres rivales.

En el primer encuentro Anthoni Castillo fue una de las piezas importantes a la ofensiva con un cuadrangular de dos carreras en la primera entrada.

La tropa panameña derrotó 7-2 a Australia con un ataque de 5 imparables. Mientras que desde el montículo permitieron 4 imparables, 2 carreras (sucias) y recetaron 11 ponches.

¿Cuándo vuelve a jugar Panamá en Williamsport 2025?

Los dirigidos por Elpidio Pinto ahora se medirán ante el equipo del Caribe (Aruba) el 15 de agosto a las 4:00 P.M. (hora de Panamá).

En esta nota:
Seguir leyendo

Williamsport 2025: Panamá (Vacamonte) inicia el torneo con victoria

Williamsport 2025: Lineup de Panamá para su debut ante Australia

Williamsport 2025: Partidos para hoy miércoles 13 de agosto

Recomendadas

Últimas noticias