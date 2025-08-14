Williamsport 2025: ¿Cuándo vuelve a jugar Panamá (Vacamonte)?

La novena de Panamá (Pequeñas Ligas de Vacamonte) tiene mañana su segundo encuentro de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas de Williamsport 2025 ante Caribe (Aruba).

Para este partido está asignado el derecho Emanuel Flores que en el primer partido ante Australia cerró el partido lanzando una entrada, permitió una base por bolas y ponchó a tres rivales.

En el primer encuentro Anthoni Castillo fue una de las piezas importantes a la ofensiva con un cuadrangular de dos carreras en la primera entrada.

La tropa panameña derrotó 7-2 a Australia con un ataque de 5 imparables. Mientras que desde el montículo permitieron 4 imparables, 2 carreras (sucias) y recetaron 11 ponches.

¿Cuándo vuelve a jugar Panamá en Williamsport 2025?

Los dirigidos por Elpidio Pinto ahora se medirán ante el equipo del Caribe (Aruba) el 15 de agosto a las 4:00 P.M. (hora de Panamá).