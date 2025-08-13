Williamsport 2025: Lineup de Panamá para su debut ante Australia

El experimentado mánager Elpidio Pinto definió la alineación de la novena de Panamá para enfrentar a Australia, este miércoles (4:00 pm) en su estreno en la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas en Williamsport, Pensilvania.
Pinto, ex lanzador del béisbol nacional, le dará la pelota al derecho Alvis Araúz para subir al montículo y abrir ese primer compromiso clave en busca de seguir el camino ganador.
En caso de ganar, las Pequeñas Ligas de Vacamonte chocarán ante el Caribe, que ya espera en el siguiente cruce.
Lineup de Panamá vs Australia - Williamsport
- Eric Rodríguez CF
- Emanuel Flores SS
- Anthoni Castillo 1B
- David Barría R
- Alvis Araúz L
- Ángel Bonilla 3B
- Eugenio Barrios 2B
- Arath Zeballos
- Jean Jaén
- Isaac Dufau RF
- Matías Villalobos LF
- Alan Díaz
- Dylan Aguilera
- Josmar Planes