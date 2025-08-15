 Williamsport 2025: Panamá cae ante Aruba en su segundo partido

El equipo de Panamá que es dirigido por las Pequeñas Ligas de Vacamonte cayó este viernes ante Aruba 8 carreras por 2 en la Serie Mundial de Williamsport 2025, Pensilvania.

Panamá conectó su primer imparable en la baja del quinto episodio a cargo de Josmar Planes cuando ya tenían la pizarra en su contra y Arnold Gismar Martha estaba descotándose en la lomita.

Emanuel Flores con un doble por el jardín izquierdo empujó la primera carrera para la novena panameña. En la baja del sexto Alvis Araúz con un doble empujó a Eugenio Barrios para la segunda rayita.

Aruba anotó sus carreras en la baja del primero con una, tres en la baja del cuarto y cuatro en la alta del sexto episodio.

Panamá sigue con oportunidad de clasificar

La victoria se le apuntó a Arnold Gismar Martha, lanzó 5.0 episodios, permitió 3 hits, 1 carrera, sin base por bolas y ponchó a 8. La derrota la cargó Emanuel Flores al permitir 4 imparables y 4 carreras limpias, dos bases por bolas y ponchó a 4 en 3.1 episodios.

En la ofensiva panameña los mejores fueron Josmar Planes de 1-1 con 1 anotada, Emanuel Flores de 2-1 con 1 empujada y doble y Alvis Araúz de 2-1.

Con este resultado Panamá queda con marca 1-1 tras su triunfo ante Australia y deberá a enfrentar a Puerto Rico o México el domingo a las 1:00 pm y están obligados a ganar para clasificar.