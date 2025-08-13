Williamsport 2025: Panamá (Vacamonte) inicia el torneo con victoria

La novena de Panamá (Vacamonte) comenzó con buen pie la Serie Mundial de Pequeñas Ligas de Williamsport 2025 al vencer a Australia 7-2 en el Volunteer Stadium.

Los panameños comenzaron con todo la primera entrada gracias a un cuadrangular de Anthoni Castillo de dos carreras.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Pero los australianos recortaron en la parte baja cuando Xander Reid falló con rodado a la tercera base para que Issei Hamano anotara desde tercera.

Cuarta entrada grande para Panamá

Los de Vacamonte sumaron su tercera carrera luego que Daniel Barría llegara a base por un error de la segunda base Cameron Holden y desde segunda anotara Emmanuel Flores. Barría aprovecharía un lanzamiento descontrolado del abridor Black para anotar la cuarta. Con otro lanzamiento descontrolado llegó la quinta de Panamá en los pies de Alvis Arauz. También anotó Ángel Bonilla con un lanzamiento que pasó por la espalda de Eugenio Barrios.

Barrios anotó la séptima luego que el segunda base no pudiera controlar la roleta de Isaac Dufau.

En la quinta entrada Australia anotó su segunda carrera cuando Averey Griffin pegó imparable remolcador para que anotara Porter Cox.

Monica Arcuri de Australia se convirtió en la chica número 11 en conectar imparable en este tipo de torneos (han participado 24 en la historia).

Trabajo desde el montículo

Alvis Arauz trabajó 3 episodios, permitió 1 hit, 1 carrera (sucia), 2 bases por bolas y ponchó a 4. Ángel Bonilla trabajó la cuarta entrada, permitió 1 hit, 1 base por bolas y ponchó a 2. Eugenio Barrios lanzó la quinta entrada, permitió 2 hits, 1 carrera y ponchó a dos. Mientras que el partido lo cerró Emanuel Flores que permitió 1 base por bolas pero retiró a los tres bateadores con ponche.

Próximo partido

Los dirigidos por Elpidio Pinto ahora ahora se medirá ante el equipo del Caribe (Aruba) el 15 de agosto a las 4:00 P.M. (hora de Panamá).