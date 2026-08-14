BEISBOL Béisbol -  14 de agosto de 2026 - 15:37

Williamsport 2026: ¿Cuándo juega Panamá en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas?

Doleguita está listo para representar a Panamá en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas en Williamsport 2026.

Williamsport 2026: ¿Cuándo juega Panamá en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas?
Williamsport 2026: ¿Cuándo juega Panamá en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas?FOTO: PEQUEÑAS LIGAS PANAMÁ

Las Pequeñas Ligas de Doleguita, representantes de Panamá en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas en Williamsport 2026, ya se encuentran en Pensilvania para afrontar este importante torneo, que se jugará del 19 al 30 de agosto de 2026.

Los dirigidos por Edwin Del Cid se ganaron el honor de representar al país tras coronarse campeón en el Campeonato Nacional Infantil, con figuras destacables como Lucas Olmos y Obed Fuentes.

En 1993, las Pequeñas Ligas de Doleguita, de David, Chiriquí, hicieron historia al alcanzar la final de la Serie Mundial de Williamsport y quedarse con el subcampeonato mundial.

¿Cuándo juega Panamá en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas Williamsport 2026?

La tropa panameña estará viendo acción en el grupo internacional, el próximo viernes 21 de agosto ante el ganador del cruce entre República Dominicana (Caribe) y Nicaragua (Latinoamérica) en el Volunteer Stadium.

En esta nota:
Seguir leyendo

Serie del Caribe Kids 2026: Partidos para hoy viernes 14 de agosto

Serie del Caribe Kids 2026: Tabla de posiciones tras la jornada 4

Serie del Caribe Kids 2026: Se le escapó la victoria a Panamá y México los deja tendidos en el terreno

Recomendadas

Últimas noticias