Williamsport 2026: ¿Cuándo juega Panamá en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas?

Las Pequeñas Ligas de Doleguita , representantes de Panamá en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas en Williamsport 2026, ya se encuentran en Pensilvania para afrontar este importante torneo, que se jugará del 19 al 30 de agosto de 2026.

Los dirigidos por Edwin Del Cid se ganaron el honor de representar al país tras coronarse campeón en el Campeonato Nacional Infantil, con figuras destacables como Lucas Olmos y Obed Fuentes.

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En 1993, las Pequeñas Ligas de Doleguita, de David, Chiriquí, hicieron historia al alcanzar la final de la Serie Mundial de Williamsport y quedarse con el subcampeonato mundial.

¿Cuándo juega Panamá en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas Williamsport 2026?

La tropa panameña estará viendo acción en el grupo internacional, el próximo viernes 21 de agosto ante el ganador del cruce entre República Dominicana (Caribe) y Nicaragua (Latinoamérica) en el Volunteer Stadium.